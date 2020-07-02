Двух человек завалило землёй при рытье колодца в Ленобласти

https://static.news.ru/photo/d3cf80fc-bd08-11ea-a4f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: lenobl.sledcom.ru

В Ленинградской области погибли двое рабочих. Их завалило землёй во время рытья колодца.

Инцидент произошёл 2 июля в деревне Пигелево Ломоносовского района. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в ходе работ неожиданно обрушилась одна из стен колодца. Один из рабочих оказался под завалом. Когда второй попытался ему помочь, обвалилась вторая стена.

Оба рабочих скончались на месте происшествия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщают «Невские новости».

Ранее NEWS.ru писал, что в столице погиб рабочий в результате обрушения кирпичной стены в деловом районе Москва-Сити. Инцидент произошёл в башне «Евразия».