Происшествия

Двух человек завалило землёй при рытье колодца в Ленобласти

11:36, 03 июля 2020
Фото: lenobl.sledcom.ru

В Ленинградской области погибли двое рабочих. Их завалило землёй во время рытья колодца.

Инцидент произошёл 2 июля в деревне Пигелево Ломоносовского района. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в ходе работ неожиданно обрушилась одна из стен колодца. Один из рабочих оказался под завалом. Когда второй попытался ему помочь, обвалилась вторая стена.

Оба рабочих скончались на месте происшествия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщают «Невские новости».

Ранее NEWS.ru писал, что в столице погиб рабочий в результате обрушения кирпичной стены в деловом районе Москва-Сити. Инцидент произошёл в башне «Евразия».

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