Двое жителей Ростовской области совершили убийство ради индюка

Ростовский областной суд вынес приговоры двум местным жителям, осуждённым за двойное убийство. Преступление мужчины совершили ради хищения индюка и куриного мяса.
Об этом сообщили в областной прокуратуре. По её данным, трагедия произошла в октябре 2019 года в поселке Глубоком,
В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой».
Суд приговорил Низгуренко к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, Сергеева — к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, — сообщили в прокуратуре.
В законную силу приговор пока не вступил.
Ранее NEWS.ru писал о том, что следователи в Пермском крае предъявили обвинение подростку в убийстве 10-летней девочки.
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