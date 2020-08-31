Двое жителей Ростовской области совершили убийство ради индюка

https://static.news.ru/photo/24602d3e-eb9c-11ea-8caa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imagebroker.com/Global Look press

Ростовский областной суд вынес приговоры двум местным жителям, осуждённым за двойное убийство. Преступление мужчины совершили ради хищения индюка и куриного мяса.

Об этом сообщили в областной прокуратуре. По её данным, трагедия произошла в октябре 2019 года в поселке Глубоком, передаёт РИА Новости. Местные жители Владимир Низгуренко и Вадим Сергеев, будучи пьяными, проникли на территорию частного дома с целью украсть домашнюю птицу. Столкнувшись с хозяйкой дома, Низгуренко несколько раз ударил её ножом, женщина погибла на месте. Затем преступники расправились с её сожителем, ставшим свидетелем произошедшего. После этого злоумышленники всё-таки похитили из дома индюка и куриное мясо.

В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой».

Суд приговорил Низгуренко к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, Сергеева — к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, — сообщили в прокуратуре.

В законную силу приговор пока не вступил.

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