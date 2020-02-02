https://static.news.ru/photo/3775c694-45d0-11ea-a77f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО

Сотрудники полиции погибли в результате ДТП на трассе в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Региональное управление МВД сообщило об этом РИА Новости. По предварительным данным ведомства, принадлежащий окружному УМВД автомобиль Lada Granta выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Volvo. Предполагается, что водитель Lada не справился с управлением. Он и пассажир легкового автомобиля в результате столкновения скончались. Погибшие — замначальника участковых уполномоченных полиции и специалист отдела по работе с личным составом ОМВД — ехали из Когалыма в командировку в Ханты-Мансийск.

Начальник регионального УМВД Василий Романица объявил о проведении служебной проверки по факту аварии.

Как ранее сообщил NEWS.ru, три человека включая одного ребёнка погибли в столкновении легкового автомобиля и автобуса под Ульяновском.