https://static.news.ru/photo/00662338-d965-11e9-9897-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Столичные полицейские задержали двух безработных, подозреваемых в ночном нападении на сотрудников автомойки на востоке Москвы. У 32-летней работницы они похитили пачку сигарет и 50 рублей, а 23-летнюю изнасиловали, отобрав у неё газовый баллончик.

Сотрудники уголовного розыска задержали двух неработающих граждан 1990 и 1992 годов рождения, которых изобличили в совершении преступления, — сообщили АГН «Москва» в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Двое мужчин, угрожая ножом и пистолетом, напали на возвращавшихся ночью с работы женщин на улице Молостовых. Преступников задержали уже на следующий день, на них заведено уголовное дело.

Как писал News.ru, сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого 55-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании врача в Саратове. Врач шла по вызову на дом к пациенту. Она не могла найти нужный адрес, поэтому обратилась за помощью к прохожему. Злоумышленник отвёл её в безлюдное место, где изнасиловал.