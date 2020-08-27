Двое мужчин арестованы за убийство девочки, совершённое 13 лет назад

https://static.news.ru/photo/c53159c4-e8de-11ea-8c50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое мужчин арестованы по подозрению в убийстве 15-летней девочки, совершённом в 2007 году в Балаганском районе Иркутской области. Её тело с признаками насильственной смерти была найдено спустя два года после пропажи школьницы.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но в начале этого года криминалисты Главного управления криминалистики СКР изучили материалы дела, сформировали тактику расследования, назначили необходимые следственные действия и ряд судебных экспертиз. В итоге удалось установить личности подозреваемых, сообщает региональное СУ СКР.

Ими оказались двое мужчин, один из которых — адвокат Балаганского филиала областной коллегии адвокатов. На данный момент мужчины задержаны, по месту жительства обоих проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.

В частности, изъяты следы биологического происхождения, по которым назначены экспертизы, а с помощью автономного устройства для снятия данных с мобильного телефона восстановлены удалённые файлы.

Это позволило выявить новые эпизоды преступной деятельности мужчин. Им предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Мотив преступления в настоящее время устанавливается.

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