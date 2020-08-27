Двое мужчин арестованы за убийство девочки, совершённое 13 лет назад

Двое мужчин арестованы по подозрению в убийстве 15-летней девочки, совершённом в 2007 году в Балаганском районе Иркутской области. Её тело с признаками насильственной смерти была найдено спустя два года после пропажи школьницы.
Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но в начале этого года криминалисты Главного управления криминалистики СКР изучили материалы дела, сформировали тактику расследования, назначили необходимые следственные действия и ряд судебных экспертиз. В итоге удалось установить личности подозреваемых,
Ими оказались двое мужчин, один из которых — адвокат Балаганского филиала областной коллегии адвокатов. На данный момент мужчины задержаны, по месту жительства обоих проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.
В частности, изъяты следы биологического происхождения, по которым назначены экспертизы, а с помощью автономного устройства для снятия данных с мобильного телефона восстановлены удалённые файлы.
Это позволило выявить новые эпизоды преступной деятельности мужчин. Им предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Мотив преступления в настоящее время устанавливается.
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