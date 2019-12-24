Группа детей отравилась в отеле в центре Москвы. Сейчас они под наблюдением врачей.
Дети одновременно пожаловались на плохое самочувствие. По словам врачей скорой помощи, у них признаки пищевой инфекции, передаёт Mash.
Все отравившиеся приехали в столицу для участия в соревновании по робототехнике.
Ранее NEWS.ru писал о том, что россияне начали чаще травиться различными веществами. По данным Минздрава, в прошлом году число людей, переживших токсическое воздействие на организм, увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года.
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