https://static.news.ru/photo/62a34550-34e4-11ea-ab1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сейсмологи зафиксировали два подземных толчка в ночь на 12 января в Кемеровской области.

Один из них, магнитудой 3,9 зарегистрирован на окраине посёлка Краснобродский. Второй произошёл спустя три часа в городе Ленинск-Кузнецкий, его магнитуда — 2,5, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сейсмологи уточняют, что сейсмоактивность в регионе связана с интенсивными горными работами, то есть имеет техногенную природу.

Как писал NEWS.ru ранее, недалеко от Стамбула 11 января произошло землетрясение магнитудой 4,7, спровоцировавшее панику среди местных жителей. Его эпицентр располагался в Мраморном море на глубине 18 км.