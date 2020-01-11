Сейсмологи зафиксировали два подземных толчка в ночь на 12 января в Кемеровской области.
Один из них, магнитудой 3,9 зарегистрирован на окраине посёлка Краснобродский. Второй произошёл спустя три часа в городе Ленинск-Кузнецкий, его магнитуда — 2,5,
Сейсмологи уточняют, что сейсмоактивность в регионе связана с интенсивными горными работами, то есть имеет техногенную природу.
Как писал NEWS.ru ранее, недалеко от Стамбула 11 января произошло землетрясение магнитудой 4,7, спровоцировавшее панику среди местных жителей. Его эпицентр располагался в Мраморном море на глубине 18 км.
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