Два взрыва прогремели на юге Филиппин

https://static.news.ru/photo/4394f3dc-e5d5-11ea-8fa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Девять человек погибли в результате двух взрывов, с разницей в час прогремевших на Филиппинах. Один из них произошёл в 11:53 по местному времени (06:53 мск), второй — около 13:00 (08:00 мск).

Как сообщает ТАСС, взрывы прогремели в городе Холо (провинция Сулу), эпицентр одного из них находился в торговом центре Paradise Food Shop.

В результате ЧП погибли девять человек, в том числе четверо военнослужащих. Ещё семнадцать человек получили ранения. На месте происшествия работают сотрудники сил безопасности.

Минувшей ночью взрыв произошёл на газопроводе между районами Думайра и Адры в Сирии. Чп привело к полному отключению электричества. По данным местных СМИ, министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем не исключает, что произошедшее является терактом. Из строя выведены три станции, технические специалисты работают над восстановлением электроснабжения, писал NEWS.ru.