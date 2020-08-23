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Два взрыва прогремели на юге Филиппин

09:35, 24 августа 2020 48
Фото: XinHua/Global Look Press

Девять человек погибли в результате двух взрывов, с разницей в час прогремевших на Филиппинах. Один из них произошёл в 11:53 по местному времени (06:53 мск), второй — около 13:00 (08:00 мск).

Как сообщает ТАСС, взрывы прогремели в городе Холо (провинция Сулу), эпицентр одного из них находился в торговом центре Paradise Food Shop.

В результате ЧП погибли девять человек, в том числе четверо военнослужащих. Ещё семнадцать человек получили ранения. На месте происшествия работают сотрудники сил безопасности.

Минувшей ночью взрыв произошёл на газопроводе между районами Думайра и Адры в Сирии. Чп привело к полному отключению электричества. По данным местных СМИ, министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем не исключает, что произошедшее является терактом. Из строя выведены три станции, технические специалисты работают над восстановлением электроснабжения, писал NEWS.ru.

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