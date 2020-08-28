Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

https://static.news.ru/photo/48fb9c74-eb4b-11ea-acdc-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 36.mchs.gov.ru

Водитель и пассажир микроавтобуса Renault погибли при опрокидывании машины в кювет в Ольховатском районе Воронежской области. По предварительным данным, 37-летний шофёр уснул за рулём.

Авария произошла на автодороге Белгород — Россошь. Микроавтобус не был рейсовым, в салоне на момент ДТП находились семь пассажиров. При опрокидывании машины также погибла 72-летняя женщина, сообщает ТАСС. Остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Водитель погиб на месте, женщина — в машине скорой. Одна из пассажирок была отпущена после осмотра врачами, она уехала с места происшествия на попутке. Двое пассажиров госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, ещё трое отпущены домой на амбулаторное лечение.

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