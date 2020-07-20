Два брата погибли в Белоруссии в ДТП с грузовиком

https://static.news.ru/photo/41c3d556-c9d2-11ea-85af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Двое мужчин погибли в ДТП в Белоруссии. Ими оказались два брата. Одному 24 года, другому — 32. Они ехали на одном мотоцикле Suzuki, за рулём был младший. В них врезался грузовик «МАЗ». По предварительным данным, шофёр большегруза не заметил двухколёсный транспорт. В ДТП он не получил травм. По информации силовиков, мотоциклисты превысили скорость.

От полученных травм на месте ДТП погибли 24-летний водитель и 32-летний пассажир мотоцикла, — рассказали в правоохранительных органах Белоруссии порталу «Регион Online».

Проверка по факту произошедшего продолжается, но по правилам дорожного движения виновен водитель мусоровоза. Он при повороте налево должен был пропустить всех, кто двигался во встречном направлении.

По данным сообщества «ЧП Беларусь. Будь в курсе», ДТП произошло 17 июля 2020 года, примерно в 13:00 по местному времени в Брестском районе, на трассе Р-16 Тюхиничи — Высокое — граница РП.

Ранее NEWS.ru сообщал, что встречное столкновение двух легковых машин произошло 19 июля 2020 года примерно в 11:20 мск на трассе в Можайском районе Московской области. Травмы получили три человека. О степени тяжести их состояния пока информации нет. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Силовики выясняют детали инцидента.