Директор Фонда по борьбе с коррупцией Иван Жданов задержан столичными полицейскими. Данную информацию передаёт 18 сентября на своей официальной странице в социальной сети глава юридической службы ФБК Вячеслав Гимади.
В ближайшие часы, как пишет он в
Ранее News.ru писал, что обыски в штабах ФБК в Москве, Петербурге, Самаре и Уфе прошли на прошлой неделе. Их причиной стали подозрения в подготовке «бюллетеней для вброса» на предстоящих выборах.
Также известно, что мэрия Москвы согласовала заявку незарегистрированной Либертарианской партии России на митинг в поддержку фигурантов московского дела. Он пройдёт на проспекте Сахарова 28 сентября с 15:00 до 17:00.
Московское дело — это ряд уголовных дел в отношении граждан, задержанных на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа. Большинство из них обвиняются в участии в массовых беспорядках, однако некоторым уже назначили реальные сроки заключения.
В защиту фигурантов московского дела выступили более 50 священников Русской православной церкви из российских и зарубежных приходов. Они заявили, что у них вызвал удивление отказ судьи приобщить к делу видеозапись, доказывающую невиновность одного из фигурантов дела Константина Котова и противоречащую показаниям полицейских. Позднее было опубликовано открытое письмо, под которым стояли подписи 267 московских учителей, также высказавшихся в защиту осуждённых по московскому делу.