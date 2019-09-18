https://static.news.ru/photo/210d76ec-dad0-11e9-80e8-fa163e074e61_660.jpg Иван Жданов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Директор Фонда по борьбе с коррупцией Иван Жданов задержан столичными полицейскими. Данную информацию передаёт 18 сентября на своей официальной странице в социальной сети глава юридической службы ФБК Вячеслав Гимади.

В ближайшие часы, как пишет он в Twitter , в здании Мещанского суда Москвы начнётся заседание. Директору ФБК предъявят обвинения по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Ранее News.ru писал, что обыски в штабах ФБК в Москве, Петербурге, Самаре и Уфе прошли на прошлой неделе. Их причиной стали подозрения в подготовке «бюллетеней для вброса» на предстоящих выборах.

Также известно, что мэрия Москвы согласовала заявку незарегистрированной Либертарианской партии России на митинг в поддержку фигурантов московского дела. Он пройдёт на проспекте Сахарова 28 сентября с 15:00 до 17:00.

Московское дело — это ряд уголовных дел в отношении граждан, задержанных на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа. Большинство из них обвиняются в участии в массовых беспорядках, однако некоторым уже назначили реальные сроки заключения.

В защиту фигурантов московского дела выступили более 50 священников Русской православной церкви из российских и зарубежных приходов. Они заявили, что у них вызвал удивление отказ судьи приобщить к делу видеозапись, доказывающую невиновность одного из фигурантов дела Константина Котова и противоречащую показаниям полицейских. Позднее было опубликовано открытое письмо, под которым стояли подписи 267 московских учителей, также высказавшихся в защиту осуждённых по московскому делу.