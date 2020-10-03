Девушка на Камчатке получила химический ожёг глаза, купаясь в океане

https://static.news.ru/photo/f0375a30-0574-11eb-ba9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: hugmesatan/Instagram

Девушка-сёрфер Наталья Данилова сообщила, что врачи диагностировали ей химический ожёг сетчатки глаза после того, как она плавала на одном из камчатских пляжей, где возможно произошла экологическая катастрофа.

Она сообщила в социальной сети Instagram, что регулярно занималась сёрфингом на Халактырском пляже с августа, а первые симптомы ухудшения зрения у неё проявились около трёх недель назад.

В один день я перестала различать предметы на расстоянии трех метров, в этот же день услышала похожие жалобы от других ребят, на Халактырском пляже всего три лагеря и в каждом были одинаковые симптомы. Кого-то рвало, у других появились проблемы с дыхательными путями, кашель. Это из ощутимых последствий сейчас, чем мы отправились и что с этим будет дальше — вопрос, — написала она.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сёрферы на восточном побережье Камчатского полуострова пожаловались на запах и резь в глазах. Также они сообщали о том, что море выбрасывает на берег тела погибших морских животных.

Власти Камчатки допустили факт химического загрязнения Тихого океана у берегов полуострова. Эксперты взяли пробы воды, предварительный анализ показал превышение показателей фенола и следы нефтепродуктов. Более подробные результаты учёные рассчитывают получить на следующей неделе.

Источники СМИ сообщали, что причиной загрязнения воды могла стать утечка с одного их нефтетанкеров в этом регионе.

Представители прокуратуры, Росприроднадзора и Росрыболовства устанавливают причину загрязнения.