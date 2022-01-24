Детский омбудсмен в Омске рассказала об убитой семье из трёх человек

Убитая в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области семья из трёх человек не числилась неблагополучной, соседи и знакомые на погибших граждан в компетентные ведомства не жаловались, заявила NEWS.ru региональный детский омбудсмен Елизавета Степкина. Она отметила, что, по имеющейся информации, в поле зрения полиции и органов опеки покойные не попадали. Таким образом спикер прокомментировала задержание подозреваемых в преступлении — 14-летнюю дочь погибшей женщины и её 17-летнего друга.

В рамках ст. 425 УПК РФ является обязательным предоставление несовершеннолетним подозреваемым услуг психолога и адвоката, которые в установленном порядке им предоставлены. По информации СК РФ по Омской области, в настоящее время следствие намерено избрать задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу. <...> На основании закона Омской области «Об уполномоченном по правам ребёнка» при избрании меры пресечения несовершеннолетних подозреваемых в виде заключения под стражу, омбудсмен в праве посетить их в СИЗО, — отметила Степкина.

О тройном убийстве в селе Юрьевка Павлоградского района стало известно утром 22 января. Неизвестный зарезал 38-летнего мужчину, его 35-летнюю сожительницу и её 10-летнюю дочь.

По данным регионального СК, 17-летний парень около двух часов ночи 22 января пробрался в дом жертв. Там он ударил ножом взрослых, а также 10-летнюю девочку, страдавшую заболеванием опорно-двигательного аппарата, за которой 14-летняя подозреваемая не хотела ухаживать.

После убийства девушка забрала шестилетнего брата и отправилась к соседям, где рассказала, что в дом ворвался неизвестный и убил родителей. По её словам, был составлен фальшивый фоторобот. Однако после анализа места преступления специалисты усомнились в правдивости показаний девушки. Дополнительные следственные действия подтвердили, что она лгала, подозреваемые сознались в совершённом преступлении.