Детский омбудсмен рассказала о девочке, которую удерживали насильники

https://static.news.ru/photo/305b54a4-befd-11ea-bd1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несовершеннолетняя девочка из Домодедово стала жертвой нескольких насильников, которые силой удерживали её в квартире в Москве. Сейчас она находится в больнице, ей оказывают медицинскую и психологическую помощь.

О происшествии стало известно из заявления самой несовершеннолетней в Следственный комитет. По заявлению пострадавшей возбуждено уголовное дело, рассказал детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. Подозреваемые в групповом изнасиловании уже задержаны, сейчас они дают объяснения.

По информации РЕН ТВ, 16-летняя девочка 3 июля вместе с подругой поехала в Москву в гости к молодому человеку. Будучи в гостях, она вышла на улицу и пропала. На следующий день вся в синяках и царапинах девочка пришла в стоматологическую поликлинику и попросила о помощи. По словам пострадавшей, её изнасиловали семь человек.

В ближайшие дни Ярославская собирается навестить девочку и поговорить с её мамой.

Если возможно будет, то я постараюсь навестить ребёнка, и с мамой поговорить, и поддержать семью, но только если мне разрешат врачи, — цитирует уполномоченного по правам ребёнка РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве девушка обратилась в правоохранительные органы, обвинив известного фотографа, заслуженного деятеля искусств России Сергея Берменьева в изнасиловании. По словам пострадавшей, инцидент произошёл во время проведения кастинга.