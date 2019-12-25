https://static.news.ru/photo/3400c386-2714-11ea-8345-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Ученики шестого класса из деревни Гарболово Ленинградского области попали в больницу после употребления конфет.

По словам источника, знакомого с ситуацией, изначально за помощью к врачам обратились девять детей. Четырёх из них госпитализировали с болью в животе и головокружением. Согласно предварительному диагнозу, они отравились метадоном.

Источник утверждает, что перед этим школьники ели конфеты, которыми их угостил одноклассник из приёмной семьи. Предполагается, что он мог купить их в местном магазине.

В настоящее время проводится экспертиза и выясняются обстоятельства случившегося, передаёт «78 канал».

Как писал NEWS.ru, 16 детей, прибывших в Москву на соревнования по робототехнике, получили, по предварительным данным, бактериальное пищевое отравление. В настоящее время их готовят к госпитализации.