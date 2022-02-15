Десять россиян отравились неизвестным веществом в порту на Сахалине

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Десять российских граждан отравились неизвестным веществом, ремонтируя двигатель турецкого сухогруза в порту Невельска Сахалинской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В ходе ремонта двигателя на турецком сухогрузе неизвестным веществом отравились 10 сотрудников порта, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все пострадавшие являются российскими гражданами. Обстоятельства инцидента выясняются. По данным ТАСС, все пострадавшие доставлены в больницу Невельска.

Ранее сообщалось, что четыре женщины были доставлены в больницу с отравлением неизвестным веществом из садового товарищества в Новой Москве. Рассматривались версии пищевого отравления, либо отравления газом. У всех женщин фиксировалось нарушение речи.