Ребёнок получил тяжёлые травмы в ДТП под Иркутском

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Легковые автомобили столкнулись в Черемховском районе Иркутской области. В аварии травмы получили 10 человек. Среди пострадавших есть дети, передаёт пресс-служба ГИБДД по региону. Один ребёнок получил тяжёлые повреждения. Инцидент произошёл 5 июля 2020 года.

ДТП в Черемховском районе, 10 человек пострадали. В одной машине ехали шесть человек, в другой четыре, — цитирует сообщение ведомства агентство ТАСС.

По предварительной информации, девочку 2011 года рождения доставили в реанимацию. Представитель силовиков добавил, что одна из машин не уступила дорогу, выезжая со второстепенной трассы. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, ДТП произошло на 1772-м километре федерального шоссе Р-255 «Сибирь». Обстоятельства трагедии выясняют.

Ранее NEWS.ru сообщал, что движение на 24-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) полностью восстановлено после произошедшего там ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Московского транспорта.

После аварии с участием грузового фургона и легкового автомобиля на этом участке были перекрыты четыре полосы, движение осуществлялось только по одной. Машины столкнулись в районе пересечения МКАД с Каширским шоссе на внутренней стороне кольцевой автодороги.