Депутата народного собрания Ингушетии Белхороева арестовали

https://static.news.ru/photo/3ec8c20e-c373-11ea-b532-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

СК РФ по Ингушетии сообщил об аресте судом депутата народного собрания Якуба Белхороева. Ему предъявили обвинение в растрате бюджетных средств.

В рамках «дела Эльджаркиева» проводятся задержания в Ингушетии и за её пределами. По предварительным данным, задержание Белхороева может иметь отношение к этому расследованию, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники знакомые с ситуацией.

Ранее он занимал пост главы регионального фонда социального страхования. По данным следователей, депутат по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения. На данный момент устанавливаются все детали дела.

NEWS.ru ранее писал, что Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Следствие просило арестовать его по делу об организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах.