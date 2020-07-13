Дело завели в Хабаровске после обнаружения тела пропавшего ребёнка

https://static.news.ru/photo/b8c72f0a-c59e-11ea-ad6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Пропавший в Хабаровске девятилетний ребёнок найден мёртвым. По факту причинения смерти по неосторожности следователи возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что в районе центральной набережной Хабаровска во время купания в реке Амур утонул 9-летний ребёнок, — говорится в сообщении ведомства.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Следователи надеются узнать, как ребёнок оказался у реки без взрослых.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прокуратура Железнодорожного района Хабаровска начала проверку по факту пропажи девятилетнего ребёнка. О его исчезновении стало известно 12 июля. Ребёнок воспитывался в неблагополучной семье. Отмечается, что по итогам проверки получат оценку работы органы системы профилактики.