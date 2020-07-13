Дело завели в Хабаровске после обнаружения тела пропавшего ребёнка

Пропавший в Хабаровске девятилетний ребёнок найден мёртвым. По факту причинения смерти по неосторожности следователи возбудили уголовное дело.
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В правоохранительные органы поступила информация о том, что в районе центральной набережной Хабаровска во время купания в реке Амур утонул 9-летний ребёнок, — говорится в сообщении ведомства.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Следователи надеются узнать, как ребёнок оказался у реки без взрослых.
Ранее NEWS.ru сообщал, что прокуратура Железнодорожного района Хабаровска начала проверку по факту пропажи девятилетнего ребёнка. О его исчезновении стало известно 12 июля. Ребёнок воспитывался в неблагополучной семье. Отмечается, что по итогам проверки получат оценку работы органы системы профилактики.
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