Девятилетний ребёнок пропал в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/3faa5a70-c599-11ea-8d04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска начала проверку по факту пропажи девятилетнего ребёнка. О его исчезновении стало известно 12 июля.

Ребёнок воспитывался в неблагополучной семье, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края. Других подробностей не приводится. Отмечается, что по итогам проверки получат оценку работы органы системы профилактики. Если появятся основания, последуют меры прокурорского реагирования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что восьмилетняя школьница по имени Виктория Теплякова пропала 6 июля из своего дома в Южно-Сахалинске. Девочка после ссоры с соседским мальчиком взяла свою зубную щётку и исчезла. Мать позже обнаружила пропажу дочери. Самостоятельно найти девочку она не смогла и обратилась в полицию.