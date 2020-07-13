Девятилетний ребёнок пропал в Хабаровске

Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска начала проверку по факту пропажи девятилетнего ребёнка. О его исчезновении стало известно 12 июля.
Ребёнок воспитывался в неблагополучной семье,
Ранее NEWS.ru сообщал, что восьмилетняя школьница по имени Виктория Теплякова пропала 6 июля из своего дома в Южно-Сахалинске. Девочка после ссоры с соседским мальчиком взяла свою зубную щётку и исчезла. Мать позже обнаружила пропажу дочери. Самостоятельно найти девочку она не смогла и обратилась в полицию.
Добавьте наши новости в избранные источники