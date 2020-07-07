Девочка забрала зубную щётку и пропала на Сахалине после домашней ссоры

https://static.news.ru/photo/a30f033e-c127-11ea-bcb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восьмилетняя школьница по имени Виктория Теплякова пропала 6 июля из своего дома в Южно-Сахалинске. Как сообщил журналистам информированный источник, девочка после ссоры взяла свою зубную щётку и исчезла.

На протяжении последнего месяца ребёнок с матерью проживал в двухкомнатной квартире с семьёй знакомых, в которой растёт 11-летний мальчик. В день пропажи девочка с родительницей были в гостях. Однако в один момент им внезапно позвонил сын соседей и сказал, что должен пойти на тренировку. Ключей от квартиры у мальчика не было. Женщина отправила дочь домой. Там девочка повздорила с соседом — её расстроило, что из-за его тренировки она не смогла пойти гулять. После конфликта с мальчиком Вика побежала к маме. Мать успокоила девочку, уговорила её вернуться и сама дошла с ребёнком почти до самого дома.

Позднее стало известно, что Вика не осталась в квартире. Она взяла свою зубную щётку и исчезла. Мать позже обнаружила пропажу дочери. Самостоятельно найти девочку она не смогла и обратилась в полицию. Там женщину проверили на полиграфе. После этого правоохранители подключились к поискам вместе с поисково-спасательным отрядом (в составе которого от 100 до 400 человек) и сотрудниками прокуратуры.

Региональное СУ СК возбудило уголовное дело об убийстве после пропажи ребёнка. На данный момент местонахождение Вики неизвестно. Однако в ходе расследования выяснилось, что девочка попала на камеру видеонаблюдения одного из зданий, расположенного в пл./р Ново-Александровск.

Правоохранительные органы просят жителей Сахалина в случае опознания немедленно сообщать всю информацию, которая может помочь при поисках Вики. На момент исчезновения девочка была одета в синие яркие штаны, белую футболку с рисунком розово-салатового цвета, серо-голубые кроссовки на застёжке «липучка». На ней были серебряные серьги в виде колец, цепочка плотного плетения из серебра, большой кулон с изображением в виде знака зодиака Рак, передаёт Life.

Как ранее писал NEWS.ru, поиски четырёхлетнего ребёнка, пропавшего на берегу реки, ведутся в Туве. Малыш исчез утром 2 июля, пока его мать выпивала с сожителем. Ребёнка женщина хватилась только вечером, заявление о пропаже сына поступило в полицию около шести часов вечера.