Происшествия

Дело о покушении на убийство завели в Волгограде после взрыва в машине

20:37, 27 апреля 2020 177
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва в автомобиле на улице Хорошева в Волгограде.

Как сообщает РИА Новости, по предварительным данным, взорвалась ручная граната, когда водитель отечественного автомобиля открыл дверь. Предположительно, пострадавший мужчина — бывший сотрудник волгоградской академии МВД.

Очевидцы происшествия утверждают, что автомобиль был припаркован около кафе. После взрыва пострадавший лежал возле авто.

К настоящему моменту в правоохранительных органах никак не прокомментировали инцидент. Официальных данных о пострадавших нет.

NEWS.ru писал, что в одной из многоэтажек Петербурга произошёл взрыв после спуска в мусоропровод неустановленного предмета.

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