Дело о покушении на убийство завели в Волгограде после взрыва в машине

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва в автомобиле на улице Хорошева в Волгограде.
Как
Очевидцы происшествия утверждают, что автомобиль был припаркован около кафе. После взрыва пострадавший лежал возле авто.
К настоящему моменту в правоохранительных органах никак не прокомментировали инцидент. Официальных данных о пострадавших нет.
NEWS.ru писал, что в одной из многоэтажек Петербурга произошёл взрыв после спуска в мусоропровод неустановленного предмета.
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