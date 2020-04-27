Дело о покушении на убийство завели в Волгограде после взрыва в машине

https://static.news.ru/photo/063db9e4-88ae-11ea-9d16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва в автомобиле на улице Хорошева в Волгограде.

Как сообщает РИА Новости, по предварительным данным, взорвалась ручная граната, когда водитель отечественного автомобиля открыл дверь. Предположительно, пострадавший мужчина — бывший сотрудник волгоградской академии МВД.

Очевидцы происшествия утверждают, что автомобиль был припаркован около кафе. После взрыва пострадавший лежал возле авто.

К настоящему моменту в правоохранительных органах никак не прокомментировали инцидент. Официальных данных о пострадавших нет.

NEWS.ru писал, что в одной из многоэтажек Петербурга произошёл взрыв после спуска в мусоропровод неустановленного предмета.