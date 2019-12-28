Обвиняемые в убийстве своего отца три сестры Хачатурян избавлены от ряда надзорных и ограничительных мер. Источники сообщили СМИ, что Генпрокуратура (ГП) не будет утверждать против девушек уголовное обвинение. Многие эксперты и раньше высказывались в пользу того, что данный случай был неправильно квалифицирован. Вместо нынешней 105-й статьи УК (убийство) фигуранток должны были обвинить по 108-й (убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны). NEWS.ru объясняет, в чём разница и почему это важно.
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 28 декабря сняли электронные браслеты со средней и старшей из трёх сестёр — Ангелины и Крестины. Накануне браслет был снят и с младшей, Марии. 26 декабря их адвокат Ярослав Пакулин рассказал NEWS.ru о том, что следователи не будут выходить в суд с ходатайством о продлении девушкам запрета определённых действий.
Теперь, когда браслеты сняты, сёстры могут покидать своё жильё с 21:00 до 07:00, можно выходить из дома в любое время и свободно передвигаться. При этом им по-прежнему запрещено общаться друг с другом, говорить со свидетелями по делу и журналистами.
ГП нашла нарушения в материалах уголовного дела в отношении Хачатурян и отказалась утверждать обвинительное заключение. Следствие завершилось в начале декабря. Сёстры обвиняются в совершении преступления по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору). При этом дело младшей сестры, Марии, передано в отдельное производство из-за того, что её признали невменяемой на момент убийства. Оно будет рассматриваться без присяжных.
Напомним, что девушек обвиняют в убийстве своего отца Михаила в июле прошлого года. Мужчине было нанесено 38 ножевых ранений. Сёстры рассказали, что годами терпели насилие со стороны родственника, в том числе и сексуальное. Он жёстко контролировал их жизнь, часто не выпускал из дома и, по их словам, сделал из дочерей фактически свою прислугу. Позже следствие подтвердило то, что Михаил Хачатурян совершал в отношении девочек действия, подпадающие под статьи «Истязания», «Насильственные действия сексуального характера» и «Понуждение к действиям сексуального характера».
После обнародования подобных фактов эксперты
Наказание за нарушение 108-й статьи гораздо мягче. Если за убийство по предварительному сговору девушкам грозил максимальный срок в 20 лет лишения свободы, то за превышение необходимой самообороны — максимум два года.
Вот несколько резонансных дел по последней статье. 6 июня 2018 года Сонковский районный суд Тверской области на год
5 июля этого года суд Карымского района Забайкальского края
11 сентября Дзержинский районный суд Новосибирска
Пока не ясно, будет ли переквалифицирована статья по делу сестёр Хачатурян, и если да, то на что именно. Их адвокаты считают, что действия девушек были необходимой обороной и их должны отпустить.
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