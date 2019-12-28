Обвиняемые в убийстве своего отца три сестры Хачатурян избавлены от ряда надзорных и ограничительных мер. Источники сообщили СМИ, что Генпрокуратура (ГП) не будет утверждать против девушек уголовное обвинение. Многие эксперты и раньше высказывались в пользу того, что данный случай был неправильно квалифицирован. Вместо нынешней 105-й статьи УК (убийство) фигуранток должны были обвинить по 108-й (убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны). NEWS.ru объясняет, в чём разница и почему это важно.

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 28 декабря сняли электронные браслеты со средней и старшей из трёх сестёр — Ангелины и Крестины. Накануне браслет был снят и с младшей, Марии. 26 декабря их адвокат Ярослав Пакулин рассказал NEWS.ru о том, что следователи не будут выходить в суд с ходатайством о продлении девушкам запрета определённых действий.

Теперь, когда браслеты сняты, сёстры могут покидать своё жильё с 21:00 до 07:00, можно выходить из дома в любое время и свободно передвигаться. При этом им по-прежнему запрещено общаться друг с другом, говорить со свидетелями по делу и журналистами.

NEWS.ru

ГП нашла нарушения в материалах уголовного дела в отношении Хачатурян и отказалась утверждать обвинительное заключение. Следствие завершилось в начале декабря. Сёстры обвиняются в совершении преступления по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору). При этом дело младшей сестры, Марии, передано в отдельное производство из-за того, что её признали невменяемой на момент убийства. Оно будет рассматриваться без присяжных.

Напомним, что девушек обвиняют в убийстве своего отца Михаила в июле прошлого года. Мужчине было нанесено 38 ножевых ранений. Сёстры рассказали, что годами терпели насилие со стороны родственника, в том числе и сексуальное. Он жёстко контролировал их жизнь, часто не выпускал из дома и, по их словам, сделал из дочерей фактически свою прислугу. Позже следствие подтвердило то, что Михаил Хачатурян совершал в отношении девочек действия, подпадающие под статьи «Истязания», «Насильственные действия сексуального характера» и «Понуждение к действиям сексуального характера».

После обнародования подобных фактов эксперты заговорили о том, что обвинение нужно переквалифицировать с ч. 2 ст. 105 УК РФ на 108-ю статью (убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны). Даже несмотря на то что, как выяснило следствие, Хачатурян спал в момент, когда на него напали, существует постановление пленума Верховного суда, где указано, что состояние необходимой обороны может иметь длящийся характер. Необязательно, чтобы лицо совершило действия в момент непосредственного посягательства.

Наказание за нарушение 108-й статьи гораздо мягче. Если за убийство по предварительному сговору девушкам грозил максимальный срок в 20 лет лишения свободы, то за превышение необходимой самообороны — максимум два года.

Мария Хачатурян Сергей Булкин/NEWS.ru

Вот несколько резонансных дел по последней статье. 6 июня 2018 года Сонковский районный суд Тверской области на год отправил в тюрьму женщину за убийство мужа. В новогоднюю ночь супруги вместе выпивали и поссорились. Установлено, что мужчина не менее 48 раз ударил жену руками и ногами и не меньше трёх раз — рукояткой ножа по лицу и голове. Когда он снова попытался нанести ей удар по голове, супруга перехватила руку с ножом и дважды ударила им мужа в грудь. Сонковский районный суд пришёл к выводу, что интенсивность нападения и защиты не соответствовали друг другу, а женщина явно превысила пределы необходимой обороны, так как действия мужчины «не были сопряжены с насилием, опасным для жизни, либо с непосредственной угрозой такого насилия».

5 июля этого года суд Карымского района Забайкальского края вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребёнка от побоев. 7 января 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно, оскорблял и унижал супругу, избивал их ребёнка. Его жена — инвалид второй группы, может передвигаться лишь с протезами ног. Женщина дважды вызывала полицию, но мужчина продолжал нападать на неё после того, как правоохранители уходили. В итоге она несколько раз ударила мужа ножом. Суд назначил ей 1 год и 6 месяцев лишения свободы.

11 сентября Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил к реальному сроку жильца дачного дома, который ударил топором по голове 21-летнего пассажира BMW. Машина застряла возле дома дачника. У пассажиров завязалась ссора с обвиняемым и его братом. 21-летний потерпевший ударил брата хозяина дома, после чего и последовал удар топором со стороны будущего осуждённого. Сначала дело квалифицировали как убийство — 105-я статья. Однако потом произошла переквалификация на 108-ю статью. Дачник получил 1 год и 3 месяца ограничения свободы, но был освобождён в зале суда, так как ему зачли время, проведённое в СИЗО. Также его обязали выплатить матери погибшего пассажира BMW компенсацию морального вреда — 700 тысяч рублей.

Пока не ясно, будет ли переквалифицирована статья по делу сестёр Хачатурян, и если да, то на что именно. Их адвокаты считают, что действия девушек были необходимой обороной и их должны отпустить.