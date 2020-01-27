Мосгорсуд 27 января рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей бывшего сенатора Рауфа Арашукова. На этот раз заседание состоялось не в районном суде — согласно Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), оставлять под арестом на срок свыше года может суд следующей инстанции. Как прошёл суд и что нового в деле Арашукова — в материале NEWS.ru.

Следователь заявил на заседании, что срок следствия по делу продлён до 24 апреля 2020 года, и на тот же срок попросил оставить Арашукова в СИЗО. Своё ходатайство он аргументировал тем, что родственники обвиняемого — его сестра Камилла Агоева и мать Нелли Арашукова — объявлены в розыск, также недавно появились новые фигуранты, причастные к хищениям природного газа, а кроме того, предстоит провести ещё несколько экспертиз — генетическую, молекулярную, почерковедческую и компьютерную. Он добавил, что сейчас более 25 человек привлечены по этому делу в качестве обвиняемых, свыше 15 из них находятся под стражей.

Адвокаты, в свою очередь, просили суд отказать следствию в ходатайстве. Они утверждали, что для такого длительного содержания под стражей нужны веские основания. Защитники ссылались на УПК, который позволяет делать это только при исключительных обстоятельствах.

Сам Арашуков, выступая на заседании, сделал несколько заявлений. Он пожаловался на то, что следователи не допускают к нему на свидания его детей и даже не дают разговаривать с ним по телефону. Также, по его утверждению, его родственники подвергаются пыткам и запугиваниям. Бывший сенатор считает это психологическим давлением.

Также Арашуков сказал, что написал обращение лично руководителю ФСБ Александру Бортникову. Как пояснила NEWS.ru его адвокат Марина Андреева, оно состоит из двух частей: в первой экс-сенатор пересказывает известные ему подробности убийства Ислама Крымшамхалова в Карачаево-Черкесии в 2009 году, во второй сообщает об обстоятельствах, из-за которых было возбуждено уголовное дело против него самого. По словам Андреевой, её подзащитный не захотел оглашать эти сведения публично на суде до тех пор, пока его обращение не будет оформлено официально. С этим, как утверждает сторона защиты, возникли проблемы: сам документ был передан в канцелярию СИЗО почти неделю назад, после чего он должен был попасть на подпись к самому Арашукову, но этого до сих пор не случилось.

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Также адвокат Андреева рассказала NEWS.ru, что её подзащитный просит допустить к нему в СИЗО дерматолога-онколога. Арашуков заподозрил у себя рак кожи, так как у него стали появляться родинки.

Просит допустить к себе дерматолога-онколога, в данном случае нужен узкоспециализированный врач. СИЗО не располагает специалистами такого профиля. Марина Андреева адвокат экс-сенатора Рауфа Арашукова адвокат экс-сенатора Рауфа Арашукова

Однако и это заявление затерялось в канцелярии.

В итоге суд удовлетворил просьбу следствия и оставил Арашукова под арестом до 24 апреля 2020 года.

Одновременно с ним арест на тот же срок продлили его отцу Раулю Арашукову и генеральному директору АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николаю Романову.

Напомним, Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишён неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в организации убийств в 2010 году заместителя председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Также следствие считает, что Арашуков являлся членом преступного сообщества, которое создал его отец Рауль Арашуков. Оно было организовано для хищения природного газа. За время его существования было украдено голубого топлива более чем на 30 млрд рублей.