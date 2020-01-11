https://static.news.ru/photo/960f3bc2-3540-11ea-b74c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

В храме Рождества Христова на территории подмосковных Мытищ была похищена норковая шуба. Вором является неизвестный мужчина, одетый в костюм Деда Мороза. Об этом журналистам в воскресенье, 12 января, сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло накануне. Коричневая женская норковая шуба была похищена приблизительно в 16:00 из храма, расположенного на пересечении Новомытищенского проспекта и улицы Комарова.

Преступник был одет в костюм Деда Мороза. В настоящее время обстоятельства совершения правонарушения выясняются, — приводит слова источника АГН «Москва».

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