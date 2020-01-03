Пьяные дебоширы напали на полицейских, прибывших на вызов о драке в Новосибирске. Сотрудникам ОВД пришлось стрелять в воздух, чтобы унять мужчин.
Происшествие случилось на ул. Ленина. Нападавших оказалось двое, они были пьяны и при виде сотрудников патрульно-постовой службы повели себя агрессивно,
Дебоширов доставили в отдел. Ими оказались молодые люди 22 и 26 лет, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности за наркотики. На мужчин заведено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти. Дебоширам грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что дело о нападении на пост ДПС в Магасе передадут на расследование в Главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу. В настоящий момент предполагаемый преступник содержится под усиленной охраной в больнице.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен