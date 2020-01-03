https://static.news.ru/photo/1a923a2e-2eb2-11ea-8db6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пьяные дебоширы напали на полицейских, прибывших на вызов о драке в Новосибирске. Сотрудникам ОВД пришлось стрелять в воздух, чтобы унять мужчин.

Происшествие случилось на ул. Ленина. Нападавших оказалось двое, они были пьяны и при виде сотрудников патрульно-постовой службы повели себя агрессивно, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Дебоширов доставили в отдел. Ими оказались молодые люди 22 и 26 лет, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности за наркотики. На мужчин заведено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти. Дебоширам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дело о нападении на пост ДПС в Магасе передадут на расследование в Главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу. В настоящий момент предполагаемый преступник содержится под усиленной охраной в больнице.