Дачные постройки и жилой дом загорелись в Тверской области

https://static.news.ru/photo/8f89c446-60f8-11ea-9686-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восемь дачных построек, в том числе один жилой дом, загорелись в населённом пункте Людкино в Тверской области.

Происходит пожар в одном жилом доме и семи дачных постройках, — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что огонь перекинулся с сухой травы на строения из-за сильного ветра и плотной застройки. К борьбе с пожаром привлечены 40 человек и 15 единиц техники.

Всего в Людкино насчитывается 12 жилых домов, в которых проживают 15 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Ранее NEWS.ru писал, что восемь дачных построек загорелись в посёлке Лесосибирск Красноярского края. Огонь на сооружения перекинулся с сухой травы. Площадь пожара составила 10 гектаров.