16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Цистерна с дизтопливом загорелась из-за схода десяти вагонов под Норильском

10:54, 21 августа 2021
Цистерна с дизтопливом загорелась из-за схода десяти вагонов под Норильском Фото с места происшествия Фото: zapsib-sut.sledcom.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Десять вагонов сошли с железнодорожных путей под Норильском в Красноярском крае. В результате опрокинулась и загорелась цистерна с дизтопливом, сообщает Восточное межрегиональное управление на транспорте СК.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Инцидент произошёл на участке пути Дудинка — Сортировочная — Кайеркан Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель».

В результате произошло опрокидывание цистерны с дизельным топливом. При опрокидывании цистерны произошел разлив и возгорание дизельного топлива, — говорится в сообщении ведомства.

Пожар был ликвидирован силами МЧС, в результате происшествия пострадавших нет. Дело расследуется по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Ранее поезд Адлер — Москва столкнулся с грузовиком в Калужской области. С составом столкнулся цементовоз, его водитель погиб.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео