Цистерна с дизтопливом загорелась из-за схода десяти вагонов под Норильском

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Двухлетняя девочка, которую нашли спустя четыре дня поисков в Тенишевском районе Смоленской области, госпитализирована в больницу. Малышку могут перевезти в столичную клинику на вертолёте, сообщает ТАСС.

Сейчас малышка в местной больнице, её обследуют врачи — она в сознании, пытается что-то говорить, — цитирует агентство детского омбудсмена Анну Кузнецову. Уполномоченный по правам ребёнка отметила, что взяла ситуацию...