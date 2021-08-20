Цистерна с дизтопливом загорелась из-за схода десяти вагонов под Норильском
Десять вагонов сошли с железнодорожных путей под Норильском в Красноярском крае. В результате опрокинулась и загорелась цистерна с дизтопливом, сообщает Восточное межрегиональное управление на транспорте СК.
По факту происшествия
В результате произошло опрокидывание цистерны с дизельным топливом. При опрокидывании цистерны произошел разлив и возгорание дизельного топлива, — говорится в сообщении ведомства.
Пожар был ликвидирован силами МЧС, в результате происшествия пострадавших нет. Дело расследуется по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
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