Чёрные риелторы убили известного украинского музыканта

https://static.news.ru/photo/51128c36-371f-11eb-8305-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В украинском Борисполе был найден задушенным известный музыкант и аранжировщик Александр Деревянко.

65-летний мужчина пропал несколько дней назад в Киеве. Незадолго до смерти мужчина попал в больницу с разбитой губой и подозрением на черепно-мозговую травму. После этого живым его никто не видел, передаёт «Страна.ua».

Тело Деревянко со следами удушения обнаружили 4 декабря в одном из гаражных кооперативов. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух молодых людей, один из них арендовал гараж, где обнаружили погибшего. Позднее выяснилось, что он брал у музыканта уроки игры на гитаре.

По версии следствия, подозреваемые втёрлись в доверие к аранжировщику, убили его в квартире, а тело затем вывезли в Борисполь, чтобы подделать документы и завладеть квартирой жертвы.

Телефоны Деревянко были отключены на протяжении недели. У двери его квартиры нашли записку, якобы написанную почерком погибшего. В ней говорилось, что он уехал в командировку. Однако полиция считает, что её оставили преступники, чтобы запутать следствие.

Ранее в США убили музыканта Кристофера Тредвелла, известного как рэпер Bris. Ему было 24 года. Инцидент произошёл в городе Сакраменто 21 июня. После сообщений о стрельбе полиция прибыла на место и, обнаружив Тредвелла с огнестрельным ранением без сознания, объявила о его смерти. В период с 2019-го по 2020 год Bris активно выпускал музыку. Он опубликовал совместный с G-Man микстейп, а также несколько песен. В 2019 году он был арестован, чему позже посвятил песню First 42 Hours Freestyle, писал NEWS.ru.