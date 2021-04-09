Чудотворную икону украли и выбросили на юге Москвы

https://static.news.ru/photo/2f2de3e0-9acf-11eb-95ae-96000091f725_660.jpg Фото: hram-puchkovo.me-ga.ru

В Троицком административном округе Москвы (поселение Первомайское деревни Пучково) неизвестные похитили чудотворную икону в храме Казанской иконы Божией матери. По словам одного из прихожан, злоумышленники потом выбросили образ, но унесли с собой пожертвованное золото, хранившееся за стеклом изображения. Лик нашли под деревом.

Миряне уверены, что в религиозном здании дежурил сторож, но ничего не услышал, а в 04:00 обнаружил, что храм вскрыли. Судя по всему, преступники хорошо знали план строения, так как отвернули камеру видеонаблюдения, не попав в обзор, и взломали замок, не задев датчик сигнализации, пишет «Московский Комсомолец». На территории храма с утра 11 апреля работали кинологи и следователи. В московском главке МВД отметили, что сумму ущерба устанавливают.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Новосибирске местный житель похитил деньги из чаши Вечного огня. Момент кражи попал на видео, опубликованное в социальной сети «ВКонтакте». В ролике видно, как мужчина в камуфляжной куртке и в маске собирает монеты, которые бросали в чашу посетители монумента.