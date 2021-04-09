Чудотворную икону украли и выбросили на юге Москвы

В Троицком административном округе Москвы (поселение Первомайское деревни Пучково) неизвестные похитили чудотворную икону в храме Казанской иконы Божией матери. По словам одного из прихожан, злоумышленники потом выбросили образ, но унесли с собой пожертвованное золото, хранившееся за стеклом изображения. Лик нашли под деревом.
Миряне уверены, что в религиозном здании дежурил сторож, но ничего не услышал, а в 04:00 обнаружил, что храм вскрыли. Судя по всему, преступники хорошо знали план строения, так как отвернули камеру видеонаблюдения, не попав в обзор, и взломали замок, не задев датчик сигнализации,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Новосибирске местный житель похитил деньги из чаши Вечного огня. Момент кражи попал на видео, опубликованное в социальной сети «ВКонтакте». В ролике видно, как мужчина в камуфляжной куртке и в маске собирает монеты, которые бросали в чашу посетители монумента.