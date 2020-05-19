Число жертв пожара в больнице Петербурга увеличилось до шести

https://static.news.ru/photo/6ceddda4-99de-11ea-988d-fa163e074e61_660.jpg Фото: St. Petersburg EMERCOM/via Globallookpress.com

Жертвами пожара в больнице Санкт-Петербурга стали шесть граждан, а не пять, как говорилось ранее. Данные подтвердили в городском комитете по здравоохранению.

Подтвердилась смерть шестого человека. Он умер не во время пожара, а после. Проведённая экспертиза показала, что он отравился продуктами горения, — передаёт Telegram-канал «360» со ссылкой на местных чиновников.

Больница Святого Георгия была перепрофилирована на лечение больных коронавирусной инфекцией. 12 мая 2020 года в отделении реанимации произошёл пожар. По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ «Авента—М» Уральского приборостроительного завода.

Ранее NEWS.ru сообщал, что закупка немецких аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) руководством больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошла по плану, а не экстренно. Об этом заявила представитель городского комитета по здравоохранению.