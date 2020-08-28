Число пострадавших в крупном ДТП в Якутии увеличилось до 16

https://static.news.ru/photo/5d43ebfc-e90f-11ea-9b4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Якутии при столкновении двух микроавтобусов пострадали 16 человек. Об этом сообщили в Минздраве республики. По данным ведомства, всех пострадавших доставили в больницу, двоим потребовалась экстренная операция.

По информации Таттинской ЦРБ, 16 человек оперативно доставлены бригадой скорой медицинской помощи в больницу села Ытык-Кюель Таттинского района в результате ДТП, где им оказана экстренная медицинская помощь. В настоящий момент проводится диагностические мероприятия, — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Ранее МЧС республики сообщало, что пострадали 13 человек. Среди получивших травмы четверо несовершеннолетних.

ДТП произошло на дороге «Колыма» в Таттинском районе. Как сообщили в УГИБДД МВД по региону, авария случилась около 11:15 (05:15 мск) на 236-м километре автотрассы. Водитель Toyota Hiace Regius выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом Toyota Hiace. В результате ДТП погиб один человек — пассажирка Toyota Hiace Regius.

В момент ДТП в автомобилях находились 18 человек, в том числе четверо детей. На место происшествия вылетал вертолёт МИ-8 Якутской территориальной подсистемы РСЧС с медицинскими работниками.

По факту ДТП организована проверка. Специалисты дадут оценку соблюдению требований законодательства в сфере пассажирских перевозок, писал NEWS.ru.

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