Число пострадавших при жёсткой посадке вертолёта Ми-26 возросло до шести

Шесть человек пострадали в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Ранее сообщалось, что был травмирован один член экипажа.
В Уральском управлении на транспорте СКР отметили, что данные о пострадавших являются предварительными.
Всего на борту вертолёта находились восемь человек. Всех их в настоящее время транспортируют в Новый Уренгой,
Как ранее писал NEWS.ru, инцидент произошёл на вертолётной площадке месторождения «Русское» в Тазовском районе. Предполагается, что его причиной стали плохие метеоусловия.
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