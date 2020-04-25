Число пострадавших при жёсткой посадке вертолёта Ми-26 возросло до шести

https://static.news.ru/photo/607e0fee-86ce-11ea-933a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шесть человек пострадали в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Ранее сообщалось, что был травмирован один член экипажа.

В Уральском управлении на транспорте СКР отметили, что данные о пострадавших являются предварительными.

Всего на борту вертолёта находились восемь человек. Всех их в настоящее время транспортируют в Новый Уренгой, передаёт ТАСС со ссылкой центр медицины катастроф ЯНАО.

Как ранее писал NEWS.ru, инцидент произошёл на вертолётной площадке месторождения «Русское» в Тазовском районе. Предполагается, что его причиной стали плохие метеоусловия.