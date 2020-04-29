Чиновников администрации Усть-Кута под Иркутском задержали за поджоги леса

https://static.news.ru/photo/b3b902c0-13c1-11ea-939e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Усть-Кута Александр Душин вместе со своими работниками на границе Усть-Кутского и Жигаловского районов задержал чиновников администрации Усть-Кута в Иркутской области за поджоги леса.

Глава района сообщил, что поджигатели пытались поджечь лес рядом с его сельскохозяйственным участком. Задержанные находились на аэролодке, при себе у них были канистры с бензином. Среди задержанных оказались первый заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс, пресс-секретарь мэра района Екатерина Анисимова, начальник сельхозотдела администрации района Михаил Тышкивский, а также специалист по ГО и ЧС администрации района Сергей Ульянов, сообщает «Байкал24».

Предполагаемые поджигатели объяснили, что находились около леса, чтобы снять с квадрокоптера термоточки, информация о которых поступила в районную администрацию. По их словам, снятые материалы должны были использовать для подготовки пресс-релизов на тему пожарной безопасности в лесах Усть-Кутского района.

Портал «Байкал24» отмечает, ссылаясь на свои источники, что полиция и сотрудники Следственного комитета России проводят проверку по факту произошедшего.

Остаётся только понять, что мэр крупного северного города Иркутской области во время борьбы с коронавирусной инфекцией делает за 200 километров от своего рабочего кабинета, пусть и на своих сельхозугодьях, — сообщают на портале.

Региональный портал ust-kut24.ru приводит немного иную информацию. Журналисты сообщают, что чиновников поймали местные жители.

Отмечается, что утром 29 апреля 2020 года на место поджогов приедет оперативная группа сотрудников полиции и Следственного комитета.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские задержали жителя Забайкалья, виновного в поджоге леса в районе села Аргун. Мужчина устроил пожар, бросив окурок в лесу. Огонь распространился на площадь в 350 квадратных метров.