Четырёх членов одной семьи нашли убитыми в Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/addf1c28-79f9-11eb-85c3-96000091f725_660.jpg Фото: sledcom.ru

Семью из четырёх человек нашли убитыми в посёлке Кудьма (Нижегородская область).

По данным Telegram-канала Mash, речь идёт о пожилом мужчине, его супруге, их невестке и её маленьком сыне. Тела нашли вечером 28 февраля. Сообщение передано в экстренные службы, обстоятельства произошедшего уточняются. По информации другого канала, подозреваемые в этом преступлении вооружены холодным оружием и могут в настоящее время скрываться на автомобиле Kia.

Обнаружение четырёх тел в Кудьме источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС. Собеседник агентства уточнил, что речь идёт о ребёнке, мужчине и двух женщинах.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу семьи из трёх человек в городе Волоколамске Московской области, писал NEWS.ru. Вечером 4 декабря 2020 года троих родственников обнаружили погибшими в СНТ «Малахит» в Волоколамском городском округе под Москвой. Погибшими оказались супружеская пара, а также их 16-летняя дочь.

Накануне супругам позвонили неизвестные и сообщили, что сгорел их загородный коттедж. Всей семьёй они отправились на место, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. После этого все трое перестали выходить на связь. Их нашли мёртвыми в том самом доме, про пожар в котором им ранее сообщили. Рядом с коттеджем находился изрешечённый пулями сгоревший автомобиль.