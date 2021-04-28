Четырёх человек нашли мёртвыми в немецкой больнице

https://static.news.ru/photo/72a02368-a8b7-11eb-aec3-96000091f725_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

В одной из больниц на территории Потсдама, Германия, четыре человека были найдены мёртвыми. Кроме того, был обнаружен ещё один пострадавший, получивший тяжёлые травмы. В настоящее время сотрудники полиции ведут расследование. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщает газета Potsdamer Neueste Nachrichten.

Медицинское учреждение предназначено для ухода за людьми с ограниченными возможностями. В совершении тяжкого преступления подозревается одна из сотрудниц клиники. Полиция пока не раскрывает возможные мотивы убийства. Однако речь идёт именно о преднамеренном лишении жизни четырёх человек и покушении на пятого.

Травмы всех жертв возникли в результате жёсткого внешнего насильственного воздействия. Тела обнаружили в разных палатах. Неизвестно, из-за чего именно погибли люди и были ли все они пациентами, — пишет газета.

Ранее полицейские в Киеве задержали 16-летнего подростка по подозрению в убийстве родителей и младшего брата. При обыске у него нашли и изъяли нож, сообщает пресс-служба управления Нацполиции украинской столицы.

О преступлении сотрудники правоохранительных органов узнали благодаря местной жительнице. Она заявила, что её сын, проживающий на улице Ревуцкого вместе с женой и детьми, уже в течение нескольких дней не выходит на связь.