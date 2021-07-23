Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье

Четыре человека погибли в ДТП с участием иномарки и грузовика в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Трагедия произошла около 21:20 на 20-м километре автодороги Коломна — Сельников у деревни Нестерово. Легковой автомобиль Toyota выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком КамАЗ. В результате погибли четыре человека, ехавшие в иномарке.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что шесть человек пострадали в результате ДТП под Орлом.