Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье

https://static.news.ru/photo/e56f96c2-af88-11ea-a774-fa163e074e61_660.jpg Фото: Caroline Seidel/dpa/Global Look Press

Спасение тонущей 15-летней девочки на реке Онон в Забайкальском крае обернулось гибелью четырёх человек. Инцидент произошёл вечером 15 июня в Ононском районе.

Отдыхавшая на берегу реки компания родственников бросилась на помощь, когда заметила, что девочка попала в водоворот. Им решили помочь трое рыбаков, удивших рядом рыбу. Девочку спасли, но утонули женщина 45 лет и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю.

Отмечается, что тело женщины пока не нашли. Проводится доследственная проверка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МЧС наградит 18-летнего Богдана Евстафьева из Новосибирска за спасение ребёнка, который едва не утонул в водохранилище во время урагана. Он бросился в воду, когда мать восьмилетнего мальчика, оказавшегося в беде, пыталась спасти его самостоятельно, но не могла доплыть до сына.