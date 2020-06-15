Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье

Спасение тонущей 15-летней девочки на реке Онон в Забайкальском крае обернулось гибелью четырёх человек. Инцидент произошёл вечером 15 июня в Ононском районе.
Отдыхавшая на берегу реки компания родственников бросилась на помощь, когда заметила, что девочка попала в водоворот. Им решили помочь трое рыбаков, удивших рядом рыбу. Девочку спасли, но утонули женщина 45 лет и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет,
Отмечается, что тело женщины пока не нашли. Проводится доследственная проверка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что МЧС наградит 18-летнего Богдана Евстафьева из Новосибирска за спасение ребёнка, который едва не утонул в водохранилище во время урагана. Он бросился в воду, когда мать восьмилетнего мальчика, оказавшегося в беде, пыталась спасти его самостоятельно, но не могла доплыть до сына.
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