Четверо погибли в ДТП в Самарской области

https://static.news.ru/photo/321bbcbe-ed9e-11ea-b8fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре человека стали жертвами аварии на трассе М5 «Урал» поздно вечером 2 сентября.

Автомобиль Chevrolet, которым управлял мужчина 1989 года рождения, двигался из Сызрани в сторону Тольятти. Автомобиль выехал на «встречку» и врезаясь в грузовик DAF в составе с полуприцепом, после чего водитель потерял управление и машина врезалась в двигавшийся во встречном направлении автомобиль Toyota, передаёт РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Погибли водитель и пассажир Chevrolet, водитель и пассажирка Toyota. Личность мужчины, находившегося за рулём Chevrolet и обстоятельства произошедшего уточняются.

Как писал NEWS.ru ранее, водитель и пассажир микроавтобуса Renault погибли при опрокидывании машины в кювет в Ольховатском районе Воронежской области. По предварительным данным, 37-летний шофёр уснул за рулём.