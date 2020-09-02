Четверо погибли в ДТП в Самарской области

Четыре человека стали жертвами аварии на трассе М5 «Урал» поздно вечером 2 сентября.
Автомобиль Chevrolet, которым управлял мужчина 1989 года рождения, двигался из Сызрани в сторону Тольятти. Автомобиль выехал на «встречку» и врезаясь в грузовик DAF в составе с полуприцепом, после чего водитель потерял управление и машина врезалась в двигавшийся во встречном направлении автомобиль Toyota,
Погибли водитель и пассажир Chevrolet, водитель и пассажирка Toyota. Личность мужчины, находившегося за рулём Chevrolet и обстоятельства произошедшего уточняются.
Как писал NEWS.ru ранее, водитель и пассажир микроавтобуса Renault погибли при опрокидывании машины в кювет в Ольховатском районе Воронежской области. По предварительным данным, 37-летний шофёр уснул за рулём.
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