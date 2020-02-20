https://static.news.ru/photo/4aa39898-540f-11ea-8e30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-помощник зампреда правительства РФ Анастасия Алексеева могла действовать в интересах различных фармацевтических компаний, с этим связаны предъявленные ей обвинения в получении взяток.

Обвинение в получении взяток в отношении Алексеевой связано с лоббированием интересов ряда фармкомпаний на российском рынке, — сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

По версии следствия, Алексеева получила с 2015 по 2016 году взятку в размере более 4 млн рублей от директора по правовым вопросам ООО «Промомед ДМ» Максима Якушикина. Он занимал с 2014 по 2017 года должность гендиректора ООО «Промомед Рус».

Взятка заключалась в виде билетов и путёвок в Таиланд и Доминикану на новогодних каникулах и майских праздниках 2016 года, считает следствие. Тогда Алексеева занимала должность помощника Аркадия Дворковича. Он был зампредседателем правительства.

По уголовному делу также проходит советник гендиректора АО «Р-фарм» Вадим Белоножко и гражданин США Джин Спектор, который запатентовал лекарство от онкозаболеваний в РФ.

NEWS.ru сообщал, что следователи просили арестовать Спектора, он обвиняется по статье «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».