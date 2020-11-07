Бывший глава УФСИН Дагестана стал фигурантом ещё одного уголовного дела

https://static.news.ru/photo/2606be98-2123-11eb-a018-fa163e074e61_660.jpg Муслим Даххаев Фото: fsin.gov.ru

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении экс-главы УФСИН Дагестана Муслима Даххаева, обвиняемого в эксплуатации заключённых для ремонта дома своей матери. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

В октябре суд приговорил Даххаева к двум годам колонии-поселения за разглашение государственной тайны и злоупотребление должностными полномочиями во время работы главой ГУФСИН России по Ростовской области в мае 2019 года.

Продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника УФСИН по республике Дагестан Муслима Даххаева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), — приводит РИА Новости заявление ведомства.

По версии следствия, с 2014-й по 2017 год Даххаев вывел из колонии-поселения шестерых осуждённых в свой дом и в дом матери, где незаконно использовал их труд для ремонтных и строительных работ. Для их контроля и охраны он освободил от исполнения обязанностей двух сотрудников службы исполнения наказания.

В данное время следователи вышли в суд с ходатайством о заключении Даххаева под стражу.

В ноябре 2019 года следственные органы задержали нескольких высокопоставленных работников УФСИН по Дагестану. Мероприятия производились в рамках дела главы тюремного ведомства Ростовской области Муслима Даххаева, который ранее был замглавы республиканского МВД. Были задержаны начальник исправительной колонии № 7 Рабадан Алибулатов, начальник лечебно-исправительного учреждения № 4 в Махачкале Алигаджи Магомедов, начальник СИЗО № 1 в Махачкале Дауд Давыдов, писал NEWS.ru.