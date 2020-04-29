Бывшего главу управления связи МВД отправят под суд за мошенничество

https://static.news.ru/photo/933a37d8-89fc-11ea-a26f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшего главу Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ Александра Александрова будут судить за мошенничество. Об этом журналистам 29 апреля сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Александров в деле о мошенничестве проходит в качестве соучастника бывшего директора «Т-Платформа» Всеволода Опанасенко.

По словам Петренко, сотрудники СК РФ уже завершили расследование по указанному уголовному делу. Все материалы с обвинительным заключением в настоящий момент уже переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Александрову и Опанасенко было предъявлено обвинение по двум эпизодам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Кроме того, Александрову инкриминируется ещё один эпизод мошенничества, совершённого с использованием служебного положения, — цитирует Петренко ТАСС.

Как ранее писалNEWS.ru, ректор Казанского национального исследовательского технологического института (КНИТУ) Сергей Юшко задержан по подозрению в мошенничестве.