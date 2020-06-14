«Был ли он за рулём?»: Джигурда привёл неизвестные факты о ДТП с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/4e16683c-ae61-11ea-a878-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Актёр Никита Джигурда считает, что артиста Михаила Ефремова могли подставить в деле о смертельном ДТП в центре Москвы и даже хотели убить. По версии знаменитости, за рулём Jeep Cherokee, который на скорости вылетел на встречку на Садовом кольце и врезался в фургон, мог находиться кто-то другой.

Нет видео, как Ефремов выходит из автомобиля после сильнейшего столкновения, не получив никаких особенных повреждений. И был ли он за рулём? Сам он ничего не помнит, — рассуждает Джигурда в своём Instagram.

Как отметил актёр, нет видео и с камер наблюдения в баре, где, как считается, пил Ефремов. Отсутствует также запись с камер возле бара, которые позволили бы установить, садился ли он в машину один или с кем-то. Наконец, перечисляет Джигурда, помимо алкоголя и наркотиков, в крови Ефремова обнаружено и сильнодействующее снотворное. Всё это, по его мнению, указывает на то, что акртёра подставили. Причём, из политических побуждений.

Это (в предверии голосования) для массового сознания и богемы громкий сигнал о том, что будет с теми, кто ярко, смело и открыто критикует Кремль и лично президента Путина! — заключил Джигурда.

В пользу своей версии он приводит и другие аргументы.

Актёр устроил ДТП на Садовом кольце 8 июня. Выйдя из машины после аварии артист заявил, что именно он был за рулём. Водителя фургона, в который он врезался, госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы. Сейчас Ефремов помещён под домашний арест.

Ранее Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего, писал NEWS.ru.