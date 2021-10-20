Брянский пенсионер расстрелял участкового из мести за жену

В Брянской области 67-летний пенсионер расстрелял участкового из пистолета Макарова, чтобы отомстить за привлечение супруги к административной ответственности. Полицейский госпитализирован, сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошёл в посёлке Белые Берега. Злоумышленник трижды выстрелил в майора полиции Артёма Ермакова, после чего скрылся с места преступления. В настоящее время ведётся его розыск.

Участковый получил ранения в плечо, живот и поясницу. По его словам, ранее он привлекал жену пенсионера к ответственности за торговлю самогоном.

Супруга злоумышленника заявила, что в последнее время не живёт с мужем, поскольку у него начались проблемы с психикой. Она добавила, что он неоднократно говорил о своих намерениях расправиться с участковым.

В 90-х годах пенсионер был судим за браконьерство. После нападения на участкового у него дома был проведён обыск. Полицейские изъяли ещё один пистолет Макарова, а также немецкий сапёрный снаряд без взрывателя.

Ранее сообщалось, что на Алтае бывший заключённый, находившийся под административным надзором, убил участкового, который приехал его проверять. Машину полицейского он сжёг. Тело было обнаружено на полевой дороге под Барнаулом.