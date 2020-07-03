Брат погибшего в ДТП ответил на отказ Ефремова признать вину

https://static.news.ru/photo/e0df45ea-bd51-11ea-b704-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Брат погибшего в смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова прокомментировал высказывание его адвоката Эльмана Пашаева, который сообщил об отказе артиста признать вину, а затем сам же опроверг эти слова. По мнению Валерия, потерпевшая сторона порядком подустала от подобных «удивительных» заявлений.

Мы, признаться, очень устали морально от удивительных заявлений, которые высказывала защита Михаила Ефремова последние дни. Но сегодняшнее заявление о невиновности Михаила Олеговича нас просто повергло в шок. Это уже не просто провокация — это явная попытка избежать наказания, — заявил он в интервью RT.

Мужчина напомнил более ранние заявления, которые делал юрист, в частности об «усыновлении» детей погибшего и компенсацию в сто миллионов рублей. Он пояснил, что родственники Сергея Захарова ожидали подобного сценария, поэтому и пытались посредством СМИ предать дело широкой огласке.

Что делать ещё, не знаем. Вся надежда на нашего адвоката Александра Андреевича Добровинского и справедливость правосудия, — заключил он.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров сильно пострадал, от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Ранее адвокат Ефремова уточнил, что актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли, писал NEWS.ru.