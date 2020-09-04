Блогершу Марьяну Ро избил «обдолбанный мужик» в Москве

https://static.news.ru/photo/ea87d62a-ef79-11ea-b1f3-fa163e074e61_660.jpg Марьяна Ро Фото: maryanaro/instagram.com

Популярную блогершу Марьяну Ро ( настоящее имя — Марьяна Рожкова) в Москве избил неизвестный мужчина. 20-летняя девушка рассказала об этом на своей официальной странице в социальной сети.

Она сообщила, что инцидент произошёл на улице. Блогерша ехала на самокате до парковки. В это время к ней подошёл, по словам Ро, некий «обдолбанный мужик».

Он начал выхватывать у меня самокат и бить меня, — написала девушка в Instagram.

maryanaro/instagram.com

Ро не уточнила, чем конкретно закончилось нападение. Однако подчеркнула, что без перцового баллончика на улицу выходить она больше не собирается.

Как ранее передавал NEWS.ru, народного артиста РФ Юрия Шлыкова избилив центре Москвы. Поводом послужил скандал с грузчиками.