Блогер «Руки-базуки» назвал Ефремова иудой

https://static.news.ru/photo/9cc6cd4e-e5e0-11ea-b7d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Терешин/vk.com

Блогер Кирилл Терёшин, которого в Сети называют «Руки-базуки», призвал посадить в тюрьму устроившего смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова. По его словам, артист виновен, поэтому заслуживает соответствующего наказания.

Ефремов виновен, Ефремов убийца, мы требует справедливости, это иуда, посадите его в тюрьму! — цитирует его РЕН ТВ.

Терёшин стал известным после участия в телеэфирах, где он демонстрировал объёмные бицепсы, которые нарастил с помощью инъекций синтола. В конце 2019 года ему провели операцию, в ходе которой удалили часть опасных веществ из мыщц одной из рук.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее, как писал NEWS.ru, Пресненский суд Москвы 24 августа отложил заседание по делу советского и российского актёра Михаила Ефремова до 31 августа, чтобы артист смог найти нового адвоката или адвокатов. У него есть неделя на поиск нового представителя, иначе ему назначат юриста.

На очередное слушание Ефремов приехал один и попросил провести биологическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья, пока он ищет новых адвокатов. На что инстанция ответила, что не сможет рассмотреть данное предложение без участия представителей фигуранта.