Бизнесмен Быков вновь арестован по подозрению в организации убийства

https://static.news.ru/photo/4079de10-1523-11eb-9df8-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Быков Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

Красноярский бизнесмен и бывший член Заксобрания региона Анатолий Быков вновь арестован. Он подозревается в организации убийства, которое было совершено в 2005 году.

О заключении Быкова под стражу ходатайствовало следствие. Соответствующее решение вынесено Центральный районным судом Красноярска. Мера пресечения избрана сроком на два месяца, до 21декабря, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

Бизнесмена задержали 7 мая и затем арестовали. В сентябре ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. Кроме того, по версии следствия, в 2004 году Быков поручил своему знакомому убить одного предпринимателя, пообещав за это $50 тысяч. После убийства он выплатил вознаграждение, но в значительно меньшем размере.

Ранее NEWS.ru писал, что Быкова выпустили из СЗО и отправили под домашний арест. Срок меры пресечения был определён до 6 декабря.