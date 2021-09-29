«Бездарная работа офицеров»: юрист о гибели двух солдат-срочников на Урале

Причиной гибели двух солдат-срочников из одной и той же воинской части в Свердловской области практически в течение суток могла стать «бездарная работа офицеров (замполита) и психолога», обязанных выявлять подобных ребят, рассказал NEWS.ru юрист Комитета солдатских матерей России Александр Латынин. По предварительным данным, один из военнослужащих покончил жизнь самоубийством. Он отметил, что командование обязано поддерживать «морально-психологическое состояние коллектива на высоком уровне, чтобы военнослужащие могли свободно нести службу с оружием».

Мы понимаем, что у нас оружие не только огнестрельное, но и холодное — штык-ножи. Второй момент — неуставные отношения. Ребят, откровенно говоря, довели. Вопрос другой и самый главный. Почему ни они, а если они и сообщали своим родителям, почему взрослые не обращались ни к нам, ни в правоохранительные органы военной юрисдикции. В любом случае, были тревожные звоночки, невозможно, чтобы их не было. Исходя из своего опыта, как военнослужащие, так и их родители не обращаются в правоохранительные органы, так как не верят в правосудие, не верят, что правда и закон могут восторжествовать, — подчеркнул собеседник.

Он добавил, что из-за этого «у нас военнослужащие из потерпевших по уголовным делам превращаются в терпил», а родители, знающие об этих «тревожных звоночках», способствуют этому.

Военнослужащему надо дать надежду, показать, что любой вопрос можно решить, а он действительно решаем. Мы подобных ребят, над которыми издеваются, ведём от и до. Каждому военнослужащему надо объяснять, если их бьют, если их морально унижают, издеваются, вымогают деньги, об этом надо заявлять. Мы пережили тот период времени, когда — служи, терпи, будешь мужиком. Это уже пережиток, как говорится, Советского Союза, — отметил Латынин.

Юрист предполагает, что всё в итоге «спишут на морально-психологическое состояние военнослужащих», так как факт неуставных отношений после смерти доказать практически невозможно, а руководство воинской части, где произошла трагедия, «запугает» личный состав настолько, что «ребята просто будут молчать», даже во время анонимного анкетирования.

28 сентября из воинской части в посёлке Свободный Свердловской области сбежал солдат-срочник. Позже его обнаружили мёртвым в лесном массиве недалеко от места прохождения службы. Предварительно причиной смерти назван несчастный случай. Военнослужащий пытался взобраться на опору линии электропередачи и получил удар электрическим током. При нём было личное оружие. На следующий день, то есть в эту среду, в той же военной части покончил жизнь самоубийством ещё один солдат.

В посёлке Свободном базируются военные части Ракетных войск стратегического назначения. Днём ранее здесь начались масштабные командно-штабные учения. В общей сложности в проведении учений задействовано более трёх тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

Ранее бывший солдат из воинской части в Свердловской области, в которой погибли двое солдат, поделился историями об избиениях, происходивших в этом учреждении. Один из офицеров издевался над солдатами, в результате сам срочник лишился зубов. Молодой человек служил в 2015–2016 годах.