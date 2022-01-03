25 россиян госпитализированы после ДТП в Белоруссии

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В крупной автоаварии на федеральной трассе в Гатчинском районе Ленобласти погибли два человека, сообщает 47news. Ещё трое пострадали. Столкнулись Renault, Hyundai и Chery. ДТП произошло на 83-м километре Киевского шоссе. В результате столкновения одна машина загорелась, а другую зажало между двумя авто.

По предварительным данным, авария произошла около двух часов дня 3 января на 82-м километре трассы Р-23 «Псков», на подъезде к селу Рождествено. По словам свидетелей происшествия, из одного автомобиля удалось...