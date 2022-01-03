25 россиян госпитализированы после ДТП в Белоруссии
Автобус с россиянами столкнулся с машиной в Витебской области
Антон Соловьев
Антон Соловьев
16:33, 03 января 2022
Фото: ГАИ ВИТЕБСК/vk.com
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В Витебской области Белоруссии автобус врезался в легковую машину, об этом информирует Telegram-канал МВД республики. Сообщается, что туристический автобус Scania, в котором были российские граждане, столкнулся с автомобилем Renault. В результате ДТП автобус опрокинулся, а 31-летний водитель Renault погиб на месте. 25 россиян были госпитализированы, трое из них находятся в тяжёлом состоянии.
На 119-м км трассы М8 Витебск — Могилёв — Гомель около двух часов дня произошло столкновение туристического автобуса «Скания», следовавшего в областной центр, и легкового автомобиля «Рено». В результате ДТП автобус опрокинулся. 31-летний водитель легкового авто, житель Кричева, погиб на месте, — сообщает белорусское МВД.
Сегодня также сообщалось о крупной автоаварии на федеральной трассе в Гатчинском районе Ленобласти, где погибли два человека. Ещё трое пострадали. Столкнулись Renault, Hyundai и Chery. ДТП произошло на 83-м километре Киевского шоссе. В результате столкновения одна машина загорелась, а другую зажало между двумя авто.